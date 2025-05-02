May 2, 2025 10:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الصليب الأحمر الدولي: مستشفانا الميداني يعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية وبعض المواد الأساسية نفدت بالفعل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o