Jul 19, 2025 3:12 PMClock
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الصفدي يؤكد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها

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