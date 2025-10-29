Oct 29, 2025 10:28 PMClock
أبرز الأحداث
الصدي: لا معلومات لدي عن "الكابل القبرصي" وكل ما في الموضوع أنه تم التحدث مع رئيس الجمهورية خلال زيارته قبرص عن رغبتهم بتزويد لبنان بالكهرباء وسأسافر إلى قبرص لاستمع إلى مقترحهم

