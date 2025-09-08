Sep 8, 2025 7:33 PMClock
أخبار محلية
الصدي: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة X:
بعدما أمضى التيار الوطني الحر ١٥ عاماً على رأس وزارة الطاقة والمياه زارعاً فيها الوعود بكهرباء ٢٤/٢٤ وبتنظيم قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي لم يحصد اللبنانيون سوى "ما خلونا" ومليارات من الديون وفشل على كل الصعد.
وها هو رئيسه يتوسل البارحة إفتعال سجالات ورمي الحرام علينا بحثاً عن بطولات وهمية عشية الانتخابات النيابية، علّها تنسي اللبنانيين أداءهم. 
لن نُستدرج الى ذلك، ف "الشمس طالعة والناس قاشعة".
 

