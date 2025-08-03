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الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفا و839 والمصابين إلى 149ألف و588 منذ 7 تشرين الاول 2023

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