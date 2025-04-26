تطلق وزارة الصحة العامة بعد غد الإثنين بالتعاون مع مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت "الحملة الوطنية للتخلص من الدهون المتحولة" في حملة توعية تهدف إلى التحذير من المخاطر الصحية لاستهلاك هذه الدهون الموجودة خصوصًا في الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والمأكولات المصنعة، والتي يستهوي مذاقها الصغار والمراهقون بشكل خاص.

سيتحدث وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين عن ضرورة جعل لبنان خاليًا من هذه الدهون بانضمام المواطنين إلى الحملة حفاظًا على صحتهم وصحة أولادهم وأفراد مجتمعهم.

وسيتم تسليط الضوء بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت على دراسات بحثية تتناول مخاطر هذه الدهون والوضع الحالي لاستهلاكها في لبنان والتوصيات الواجب اتباعها للحد من مخاطرها الصحية.

وفي هذا المجال، أكدت دراسات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تناول 2 في المئة يوميًا من السعرات الحرارية بشكل دهون متحولة يرفع خطر الإصابة بنسبة 23 في المئة من أمراض القلب.

وفي لبنان، أظهرت دراسة حديثة أن استهلاك الدهون المتحولة مرتفع خصوصًا بين المراهقين والحد منها ينعكس تخفيضًا لخطر أمراض القلب بنسبة 2% لكل فرد.

وفرض عدد من الدول قوانين صارمة لمنع الدهون المتحولة بعدما تبين أن 66 في المئة من الوفيات السنوية متعلقة باستهلاك هذه الدهون عالميًا.

وتذكر وزارة الصحة العامة بأن الدهون المتحولة موجودة في الأطعمة المقلية والجاهزة والمصنعة والوجبات السريعة والدسمة المثقلة بالزيوت المهدرجة التي تمدد صلاحية المنتجات ولكنها في المقابل تزيد نسبة الكوليسترول في الدم وتتسبب بأمراض القلب وبتقصير سنوات الحياة.

تلفت وزارة الصحة العامة المواطنين إلى ضرورة قراءة مكونات المأكولات التي يستهلكونها بحيث يجب أن تكون نسبة الدهون المتحولة صفر غرام.

وتحفز الوزارة على تناول الطعام الطازج المعد في المنزل والزيت الصحي مثل زيت الزيتون، بدلا من اختيار الأكل السريع وما يتضمنه من زيوت مصنعة متعددة،

وتؤكد أن القرارات الغذائية الواعية تسهم في تعزيز صحة المجتمع.

وسيتم إطلاق الحملة في العاشرة من صباح الإثنين 28 نيسان في وزارة الصحة العامة – قاعة المؤتمرات B1.