Jun 26, 2025 1:13 PMClock
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"الصحة": الغارة على دراجة نارية في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطن بجروح بليغة استدعت نقله للعناية المركزة

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