Apr 15, 2025 11:05 AMClock
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الصحة العالمية: تضرر الرعاية الصحية في أكثر من 70 دولة بسبب وقف التمويل الأميركي

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