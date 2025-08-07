Aug 7, 2025 4:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الصحة العالمية: تشخيص نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد بغزة في تموز

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o