Jul 16, 2025 4:52 PMClock
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الصحة السورية: قتيل و 18مصابا في حصيلة أولية جديدة للغارات الإسرائيلية على دمشق

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