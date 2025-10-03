Oct 3, 2025 11:53 AMClock
أبرز الأحداث
الصحافي علي برو لم يحضر جلسة استجوابه أمام فصيلة الروشة في موضوع الاساءة لرئيس الحكومة وحضر وكيله القانوني فقط

