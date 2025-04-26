أقيم في كنيسة مار يوحنا المعمدان كرم سدة قضاء زغرتا، مراسم دفن والدة الصحافية في جريدة النهار كلوديت سركيس المرحومة كوكب لطوف.

أحتفل بصلاة الدفن والقداس لراحة نفسها، خادم الرعية الخوري سليم مناع من أبرشية طرابلس المارونية.

حضر القداس: نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ممثلاً بالصحافي جوزاف محفوض رئيس لجنة الإعلام المركزية في"المرشدية العامة للسجون"في لبنان، إلى جانب نجليها الرئيس ميشال سركيس قاضي التحقيق السابق في لبنان الشمالي ورئيس نقابة عمال وموظفي شركة "كهرباء قاديشا" السابق النقيب جوزف سركيس وأبنائها وبناتها وجميع أفراد العائلة،

كما حضر الوزير والنائب السابق اسطفان الدويهي، والعميد رينه معوض ممثلاً رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض، رئيس بلدية كرم سدة سليم ساسين، مختار كرم سدة حنا السوقي، النقيب في قوى الأمن الداخلي هادي فرنجية من مفرزة طرابلس القضائية، مختارة مزرعة حوقا ماريات شاهين، رئيس البلدية السابق رجل الأعمال فؤاد أنطون، الشيخ سعد الخوري واخوية الحبل بلا دنس، وجمعية الرحمة وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زغرتا ووجوه ثقافية وتربوية وإجتماعية وأكاديمية ونقابية وقانونية وعسكرية وأمنية وقضائية وفنية وبلدية وإختيارية وعدد كبير من البلدات والقرى المجاورة.

كما تقبل التعازي، اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.