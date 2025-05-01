عايد النائب الدكتور سليم الصايغ العمال في الأول من أيار.

وكتب عبر منصة اكس:"

بعيد العمّال، احلى هدية من قدمّا كنواب للعاملين عن بعد او من المنزل او بدوامات متحركة، قدرنا نقرّ قانون "العمل المرن" لي بعدّل احكام قانون العمل رقم ٢٣/١٩٤٦. هالخطوة بتضمن عدالة أكتر، فرص أوسع، وحماية لكل عامل وعاملة بهالبلد. لأنو كرامة الناس ما لازم تكون عرضة للتساهل أو التنازل. #عيد_العمال #العمل_المرن"

أهم التعديلات المقترحة:

1. تعريف العمل المرن:

يشمل الدوام الجزئي، العمل عن بعد، العمل حسب ساعات محددة أو متغيرة.

2. حقوق الأجير المرن:

يتمتع بنفس الحقوق الأساسية كالأجر، التأمين، الحماية من الصرف، المساواة وعدم التمييز.

3. العمل الجزئي والدوام الكامل:

يمكن الانتقال بين نظامي العمل الجزئي والكامل بناءً على اتفاق الطرفين.

4. العمل عن بعد:

يحق للعامل العمل من أي مكان يختاره وفقاً لتوجيهات رب العمل.

5. أحكام تنظيمية:

يُلزم أصحاب العمل بتحديد طبيعة العمل المرن وشروطه في عقد واضح.

يجب احترام قانون العمل وضمان الحماية الاجتماعية.

الأسباب الموجبة:

تطور سوق العمل يتطلب أشكال تشغيل مرنة.

تمكين الشباب، النساء، وأصحاب الاحتياجات الخاصة من الانخراط في سوق العمل.

انسجامًا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي.