المركزية - كتب عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ عبر منصة "اكس": "بعد تحرير مرفأ جونية امام السياحة البحرية، يأتي تعيين المهندس داني خوري رئيسًا لدائرة التنظيم المدني في كسروان-الفتوح خطوة جريئة جديدة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. هكذا نقطع مع الممارسات السابقة السيئة المحمية سياسيا والتي منّنت الناس طويلا بحقوقها وحجبتها عمن لا يواليها لاستتباعه وحولّت المواطنية في جونية وكل كسروان-الفتوح إلى زبائنية. علينا جميعا في اي موقع كنا حماية هذا المسار الذي يهدف إلى اعادة تاسيس ادارة شفافة وعادلة انطلاقا من تنظيم مدني فعال. شكرا وزير الأشغال على نِعم المسار ونِعم الخيار!"