المركزية - شارك عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ في افتتاح مبنى بلدية حراجل الجديد معتبرًا أن هذه الزيارة "شكّلت فرصة للتأكيد على أهمية العمل البلدي كممارسة مهنية تتطلّب رؤية، كفاءة، والتزام فعلي بخدمة الناس".

وكتب على "اكس": "فمن رئيس البلدية إلى الأعضاء، معيار الجدارة هو حجر الأساس لأي مشروع إنمائي مستدام، حديث، وفعّال.

لذلك، لا بد من اعتماد معيار الكفاءة والمعرفة كشرط أساسي للترشح، بهدف رفع مستوى الأداء البلدي وتعزيز الاحتراف بالعمل العام المحلي".

أضاف: "البلديات ليست منصات للمجاملات، بل مؤسسات مفصلية في بناء مستقبل القرى والمدن، على أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة".

وختم: "البلدية مش منصب... البلدية مسؤولية".