كتب عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ على حسابه عبر منصة إكس: "الحبيب أنطوان، قبل اسابيع قليلة من رحيلك شاركنا سوية في حوار St-Cloud في فرنسا مع بقية الأطراف اللبنانية. جئت من دبي حيث لجأت بعد تهديدات طالتك كنائب عن الكتائب اللبنانية. انا كنت حاضرا كممثل معك وبصفتي مستشارا للرئيس امين الجميّل. تكلمنا كثيرا، تذكرنا ايام المجد والبطولة، تحسرنا على ماضٍ ولى وحزِنا على لبنان وبكينا حبيبنا بيار. افترقنا من بعدها يا أنطوان ليبقى ما تشاركناه ملكنا إلى الأبد وما استودعتني اياه يبقى امانة محفوظةً مدى العمر. اليوم اصبحت نائبًا في مجلسك وسقفي تضحياتك…هكذا علمتنا…هكذا نكون ونبقى!"

