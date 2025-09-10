المركزية - تعليقاً على إعلان وزير الأشغال والنقل فايز رسامني تأهيل وتوسيع أوتوستراد جونيه قريبا، كتب عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ عبر حسابه على "اكس": "نثمن إحياء وزير الأشغال العامة والنقل المشاريع العالقة في وزارته منذ سنوات فهو يؤكد خير تأكيد على خيارنا بعهد جديد للبنان جديد. ان قرار توسيع اوتوستراد جونية هو خطوة ضرورية لمعالجة جزء من زحمة السير ولكنه غير كاف اذ يبقى الحل النهائي في خطة كاملة وشاملة للنقل في قضاء كسروان-الفتوح، من طرقات الفتوح غير المنجزة إلى طريق الذوق-فاريا-كفرذبيان. ما مات حق وراءه مطالب".