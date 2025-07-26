شدد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" الناب الدكتور سليم الصايغ على أن رئيس الجمهورية وحده مخول التفاوض بإسم لبنان، ولا أحد آخر، سواء رئيس الحكومة أو رئيس حركة "أمل"، مشدداً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على أن الرئيس نبيه بري لا يفاوض بصفته رئيساً لمجلس النواب وناطقاً باسمهم إنما باسم "الثنائي الشيعي".

ويعدُّ الصايغ أن "على الأميركيين أن يقووا موقع الرئاسة الأولى فلا ينتهكون الدستور والمؤسسات ومبدأ فصل السلطات بالتفاوض مع الرؤساء الـ3"، لافتاً إلى أنه "وبعد إنجاز أي تفاهم يحيل رئيس الجمهورية الأمر للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، ويضيف: "كما على رئيس الجمهورية في خضم المفاوضات الحاصلة توسيع مروحة مشاوراته مع القوى المعنية وتلك السيادية، فلا يكون البحث بمصير لبنان وكأنه من أسرار الآلهة".