تعليقا على أزمة النفايات، كتب عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة أكس:" علينا في الحكومة وفي مجلس النواب الإسراع باقرار قوانين معالجة النفايات لانها اولوية صحية وبيئية ووطنية".

وأضاف: "لدينا الحل المستدام في اعادة إطلاق مشروع معمل النفايات مع النائب نعمت أفرام"، داعيا مجلس الإنماء والإعمار لإيجاد البديل الفوري لتراكم النفايات في الجديدة.



وإذ سأل: من منع تشغيل معمل غوسطا منذ سنوات غير منظومة الفساد؟ قال " أكرر: لقد قمنا بواجبنا وحررنا القرار السياسي في لبنان فلتتفضل الحكومة بتحرير القرار التنموي بشكل حاسم. نعوِّل عليها".