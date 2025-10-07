9:10 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

الصايغ حول أزمة النفايات: الحل في معمل غوسطا الذي عطّلته منظومة الفساد

تعليقا على أزمة النفايات، كتب عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة أكس:" علينا في الحكومة وفي مجلس النواب الإسراع باقرار قوانين معالجة النفايات لانها اولوية صحية وبيئية ووطنية".

 وأضاف: "لدينا الحل المستدام في اعادة إطلاق مشروع  معمل النفايات مع النائب نعمت أفرام"، داعيا مجلس الإنماء والإعمار لإيجاد البديل الفوري لتراكم النفايات في الجديدة. 

 
 وإذ سأل: من منع تشغيل معمل غوسطا منذ سنوات غير منظومة الفساد؟ قال " أكرر: لقد قمنا بواجبنا وحررنا القرار السياسي في لبنان فلتتفضل الحكومة بتحرير القرار التنموي بشكل حاسم. نعوِّل عليها".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o