اقام قسم كفرعبيدا الكتائبي محاضرة سياسية تثقيفية في الشأن البلدي القاها النائب سليم الصايغ، وحضرها رئيس اقليم البترون أرز فدعوس، المختار انطوان رومانوس، المفتشة التربوية أحلام مرعي الزبيدي، نقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين صهيون، نقيب الطوبوغرافيين سركيس فدعوس، رئيس الكشاف الماروني جوزيف سمعان، مستشارة وزير الاعلام لور سليمان وممثلين لرئيس البلدية مارون شكور وطنوس رومانوس وجميع المرشحين الى عضوية البلدية والاختياري.

بداية النشيدين الوطني والكتائبي، فكلمة ترحيبية للدكتور جوزف شليطا، واستهل الصايغ حديثه بتشديد على "دور العائلة في الحياة واهمية الالتزام بالاقانيم الكتائبية الثلاثة والتي تؤكد على مدى تجذرنا بهذه الارض". ولفت الى ان "الله هو الكرامة وهو الذي خلقنا على صورته ومثاله ولذلك نحنا محصنين بكرامتنا ومصدر هذه الكرامة هي ربنا". وشدد على ان "العائلة ليست سجن بل منصة تعطي الابداع ونمو الانسان في كل مكان ولذلك نجد ان شبابنا ناجح جدا في الخارج وفي لبنان ".

وقال: "الوطن هو المساحة التي تحتضن كرامة الانسان ولذلك تحدث شارل مالك عن القرية الفذة وفي الكتائب وتحديدا في المؤتمر 31 دعينا للحفاظ على القرية التي ينمو فيها الذكاء الاجتماعي والتي تبرز الانسان الفريد من نوعه والمؤتمن عليه هي السلطة المحلية اي البلدية وبالتالي يجب المحافظة عليها كما نحافظ ونفكر بالمشاريع الكبرى في الوطن".

وتابع: "طبيعة البلديات في لبنان هي نسخة عن المجتمع اللبناني الذي نعيش فيه والهدف الاساسي يجب ان يكون الانماء وليس السلطة وبالتالي التنافس العائلي والتناحر العائلي جرد مفهود الاستحقاق من أهميته وفي الكثير من الاحيان نوصل قوى سياسية تفتقد الى المشروع. الرئيس المؤسس الشيخ بيار االجميل اراد الكتائب حركة شبابية فتية منزهة عن السلطة تستوعب كل الناس وقبل الاستقلال تاريخ الكتائب يروي ان الورق فقد من بيت الكتائب بسبب كثرة طلبات الانتساب لان الناس ادرك ان الحزب لا يبغي السلطة أو الربح وكان المؤسس يرفض الاحتكام الى الامور السياسية التقليدية الى ان فرضت الامور والاوضاع نفسها على الواقع انذاك لا سيما بعد ثورة 1958 ومن ثم بعد الحكم الشهابي الذي اراد تاسيس دولة جديدة في لبنان. من يريد الحديث عن انجازات الشهابية عليه ان يتحدث عن انجازات الكتائب في المرحلة الشهابية. الشهابية لم يكن لديها الشعبية لولا شعبية الكتائب من خلال الانسان الادمي والمنزه عن السياسة الشيخ بيار الجميل وعندما بدأ نفوذ المكتب الثاني تغير تعاطي الكتائب انذاك وهذه امور لن نغوص فيها الان".

وقال: "الموضوع البلدي والتنموي بحاجة الى مواكبة سياسية وهنا يكمن الخطأ الذي ارتكب في الستينيات حين اقمنا دولة ضد الاحزاب في وقت كان على الدولة ان تساعد الاحزاب وان تكون حاضنة لها وبالتالي وقعنا في الازدواجية، فمن جهة كان عندنا الدولة المثالية مقابل الاحزاب التي تريد ان تنهشها . واليوم نرى ان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين غير منخرطين في الاحزاب او في النقابات ما يعيق تخطي العائلية والاقطاعية السياسية او حتى المالية في الاستحقاقات الديمقراطية وبالتالي نحن بحاجة الى قانون سليم ينظم عمل الاحزاب. قضية الالتزام مهمة للوصول الى حياة سياسية سليمة في حين ان هناك بين 20 او 30 في المئة من اللبنانيين منتسبين الى الاحزاب فيما السبعين في المئة الاخرين يغيرون رأيهم حسب الظرف ما يعيق الاستمرار في الحياة السياسية كما يجب.وبالتالي 95 في المئة من الانتخابات لها طابع عائلي مع تركيب طربوش سياسي وهذا امر لا يليق بنا . وما ندعو اليه في هذا الاطار هو وضع تصور للبلدية من خلال مبدأ الشفافية والمحافظة على التراث والبيئة ...خصوصا ان التراث هو تعبير عن ثقافتنا وهويتنا من خلال التنوع اللبناني وفي اطار المحبة والتسامح والتنوع التربوي والثقافي وحرية المعتقد".

ودعا الى "خوض الحرب الثقافية لتثبيت هويتنا اللبنانية وهذه الحرب اخطر بكثير من حرب السلاح لان السلاح لم يعد يأتي باصوات خصوصا ان الجيش يقوم بواجبه وهو دخل الى اكثر من 500 مركز لحزب الله في الجنوب وافرغه من السلاح من دون الاعلان عن ذلك والقطار انطلق وسيطال كل لبنان. قضيتنا اكبر بكثير من تسليم سلاح حزب الله واخطر معركة ضد الحزب كانت في الكلمة التي نقولها واسترجع تجربة الحوار بين الكتائب وحزب الله الذي لم يستمر لاكثر من شهر.وبالتالي علينا ان نحافظ على ثقافتنا وتراثنا بالحجة وليس بالتقوقع".

وشدد على "معنى وجودنا في هذه الارض بالتعاون مع الاخر واصبحنا نقوم بتجارب في بعض البلديات في كسروان حيث هناك بلديات مشتركة من موارنة وشيعة ونحصل على نتائج مهمة بالاحتكام الى القانون ومشروع الدولة ومن هنا لا بد من العمل مع الانسان الجديد الذي معه سنبني لبنان الجديد من خلال البلديات التي اضحت علما بحد ذاته واصبحت عملية احتراف واتمنى وجود المقومات التقنية ونحن في جهوزية في الكتائب لمواكبة هذا الامر وصولا الى البلديات النموذجية". ودعا الى "ضرورة مشاركة المرأة والشباب في هذا الاستحقاق".

وحيا "المارد الكتائبي ادمون صهيون الذي والى اليوم لا يترك اي لقاء في استراليا الا ويكون اول الحاضرين بالرغم من وضعه الصحي". وختم: "قدرنا هو الصراع لتبزغ الاوطان وهذا هو المعنى المتجدد لهذا النضال".