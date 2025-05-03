May 3, 2025 9:21 AMClock
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الصايغ:الخطر الأكبر علينا ليس فقط العسكري والأمني وتفشي السلاح بين الناس انما ما هو متعلق بالانماء ولاعادة ترميم النسيج الاجتماعي حتى نستطيع المواجهة

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