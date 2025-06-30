Jun 30, 2025 11:00 AMClock
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الصادق: هناك بعض الملاحظات على أداء الحكومة لكننا واقعيون والوزراء جيدون و"عم نقدر نحاسب وناخد ونعطي مع الحكومة"

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