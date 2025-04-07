المركزية - كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل متكرّر، من الضاحية الجنوبية إلى صيدا فالجنوب، يشكّل خرقًا سافرًا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، وأصبح يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي برمّته، مما يستدعي تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولي. من الواجب اليوم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بتسليم أي سلاح غير شرعي فورًا إلى الدولة اللبنانية، من دون نقاش في وضع سلاح الأحزاب، ومن دون استراتيجية دفاعية، لأنه أمر محسوم في الاتفاقات التي وقّعها لبنان. كما أن الدولة اللبنانية مطالبة بحماية أراضيها، وتحديدًا حدودها، وإحكام السيطرة على أرضها، لمنع إطلاق الصواريخ واستخدام الأرض اللبنانية، منعًا لاستمرار إسرائيل في عدوانها. الحفاظ على الاستقرار يستوجب التزامًا واضحًا لمنع أيّ تصعيد غير محسوب قد يعيد البلد إلى حرب مفتوحة".