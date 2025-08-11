المركزية - كتب النائب وضاح الصادق على "اكس": "الحملة الواضحة الأهداف على رئيس الحكومة، من حزب باع اللبنانيين أوهامًا ليكتشفوا لاحقًا، ولا سيما بيئته، أنها كانت أضغاث أحلام، فبعد فشله في الحرب والإسناد، فشل في إعادة الإعمار الموعودة، فألقى بحمل المسؤولية على دولة لم يعترف بها مطلقًا، وعلى حكومة لم تفعل سوى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه بعد حرب سماها استباقية، وهي في الحقيقة حرب غبية دفع ثمنها كل لبنان. رئاسة الحكومة لم ولن تكون غطاءً لفشلكم، بل هي اليوم تمثّل كرامة كل اللبنانيين، وحجر الأساس لبناء دولة دمّرتموها وسرقتموها وهجّرتم أبناءها لمصلحة محور لم يأتِ علينا سوى بالخراب."