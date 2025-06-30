Jun 30, 2025 12:41 PMClock
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الصادق: "عيب" ما يحدث في حقّ المغتربين و"ما فينا نحمّلن جميلة بـ6 نوّاب ونسرق أموالن وقت بدنا"

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