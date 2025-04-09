المركزية - كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس": "مافيا المصارف وبعض المسؤولين في الدولة السابقة يستعدون لخوض معركة شرسة الأسبوع المقبل، لمنع إقرار القوانين المصرفية الإصلاحية التي ستحوّلها الحكومة من رفع السرية المصرفية إلى إصلاح النظام المصرفي، ومحاسبة المرتكبين، في محاولة منهم لحماية ما ارتكبوه في السنوات الماضية، لأكبر سرقة في التاريخ لأموال المودعين".

اضاف: "واجب على المجلس النيابي مناقشة وإقرار هذه القوانين التي طال انتظارها داخليًا وخارجيًا، كونها المدخل لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وإعادة الانتظام المالي والاقتصادي للخروج من الأزمة".