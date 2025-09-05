كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: “بكل بساطة، يقول الثنائي: نعم نوافق على تطبيق الطائف، وعلى القرار 1701، وعلى وقف إطلاق النار العام الماضي، وتعهدنا أمام اللبنانيين والعالم بتسليم السلاح، لكننا نحن من يقرر التوقيت، بعد عام أو عامين أو حتى مئة عام.

هذا المنطق امتداد لشعارات قديمة: إزالة إسرائيل من الوجود، قوة الردع، احتلال الجليل خلال 20 دقيقة، إسرائيل انتهت وأوهن من بيت العنكبوت. واليوم نسمع سردية جديدة: لن نترك السلاح لأنه يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

لكن، منذ أكثر من 300 يوم لم تُطلق رصاصة واحدة في هذا الاتجاه، فيما يُستخدم السلاح داخليًا للتهويل على اللبنانيين، وتخوين كل من يرفض الخضوع، بينما العملاء يتحركون بحرية فوقهم وتحتهم وبجوارهم من دون ردّ”.