Apr 15, 2025 7:47 PMClock
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الصادق: خطوة نحو استعادة وجه العاصمة الحقيقي

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "أكس": "إزالة الصور والشعارات الحزبية من شوارع بيروت خطوةٌ انتظرها أهلنا في بيروت طويلاً، وتأتي في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت متأخرة. لطالما طالبنا بأن تبقى العاصمة جامعةً لكل اللبنانيين، لا ساحة نفوذ لهذا الطرف أو ذاك، ولا ميدانًا لفرض الرموز والانقسامات على حساب المشهد العام. بيروت تستحق أن تستعيد وجهها الحقيقي، مدينةً للناس، للتنوع، وللعيش المشترك، لا لصور الزعماء والشعارات التي تعمّق الشرخ وتشوّه هوية العاصمة. نأمل أن يكون ما حصل اليوم بدايةً لمسارٍ طويل: نحو دولةٍ تحتكم للقانون، وشوارعَ تحترم آراء الجميع، لا لاستعراض القوة والاستفزاز". 

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