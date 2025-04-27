أكد النائب وضاح الصادق، أن هناك جملة من العوامل التي تستدعي التفكير الجدي في تأجيل الانتخابات في العاصمة بيروت، مشدداً على أن "الحفاظ على المناصفة أمر أساسي، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف باتت ضرورية قبل المضي بأي استحقاق انتخابي".

وحذر في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان" من أن "أي تعنّت في رفض الواقع القائم قد يقود إلى ردات فعل عكسية خطيرة، ما يهدد بإفشال العملية الانتخابية وإدخال العاصمة في مأزق سياسي واجتماعي غير محسوب العواقب"، مضيفاً: "لا نريد أن يتحول هذا الاستحقاق إلى شرارة تؤدي إلى نتائج مأسوية على بيروت وأهلها".

ورداً على سؤال حول الموقف من المشاركة أو المقاطعة، أوضح الصادق أنه حتى الساعة، "لا قرار نهائيًا بالمقاطعة، ولكننا نراقب تطورات المشهد ونأمل في أن يتم التوصل إلى تسوية تحترم التوازنات الوطنية وتحفظ استقرار العاصمة".