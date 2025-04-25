Apr 25, 2025 3:30 PMClock
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الصادق: بيروت مُهملة وذاهبون إلى انتخابات بلدية وفق القانون القديم وعلينا إرسال رسالة طمأنينة إلى الناخبين وأنا موجود في انتخابات المخاتير وأدعم لائحة مُكتملة يكون فيها مُناصفة

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