المركزية - رأى النائب وضاح الصادق، أن "حزب الله خسر الوعد باستعادة فلسطين كما خسر الردع والقيادات والرمز الأساسي باغتيال حسن نصرالله"، متسائلًا: "إذا أعلن الحزب أنّه خسر أيضًا السلاح فبأيّ عنوان سيخوض الانتخابات النيابية"”.

ودعا الصادق في حديث للـmtv، "حزب الله إلى الانضمام إلى الدولة التي اتخذت القرار بشأن السلاح والحكومة اتّخذت قرارات أساسيّة".

وشدد على أن "الدولة هي التي أعادت معظم الجنوب بعد دخول الجيش الإسرائيلي، وليس سلاح الحزب الذي لم يعد ضمانة إنّما يؤدي إلى أعمال تخريبيّة"، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني سيقوم بدوره".

وأضاف: "أطمئن الناس أنّه لن يكون هناك أي تصادم على الأرض، وهذا الموضوع ممسوك، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي كان جازماً في ما يخصّ ذلك بعد اجتماع عقده مع حزب الله منذ يومين".