Aug 20, 2025 3:45 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

الصادق: الجيش سيقوم بدوره ولا تصادم على الأرض

المركزية - رأى النائب وضاح الصادق، أن "حزب الله خسر الوعد باستعادة فلسطين كما خسر الردع والقيادات والرمز الأساسي باغتيال حسن نصرالله"، متسائلًا: "إذا أعلن الحزب أنّه خسر أيضًا السلاح فبأيّ عنوان سيخوض الانتخابات النيابية"”.

ودعا الصادق في حديث للـmtv، "حزب الله إلى الانضمام إلى الدولة التي اتخذت القرار بشأن السلاح والحكومة اتّخذت قرارات أساسيّة".

وشدد على أن "الدولة هي التي أعادت معظم الجنوب بعد دخول الجيش الإسرائيلي، وليس سلاح الحزب الذي لم يعد ضمانة إنّما يؤدي إلى أعمال تخريبيّة"، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني سيقوم بدوره".

وأضاف: "أطمئن الناس أنّه لن يكون هناك أي تصادم على الأرض، وهذا الموضوع ممسوك، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي كان جازماً في ما يخصّ ذلك بعد اجتماع عقده مع حزب الله منذ يومين".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o