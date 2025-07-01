المركزية - كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "استدعاء الصحافيين أمام المباحث الجنائية بدلًا من محكمة المطبوعات هو مخالفة قانونية صريحة ومساس بحرية الإعلام. إن استدعاء رئيس تحرير صحيفة "الحرّة" الإلكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور من دون تبيان الأسباب يفتح الباب أمام الضغط على الصحافة المستقلة، في خطوة تهدد الحق في التعبير.نرفض بشكل قاطع هذه الممارسات التي تنتهك القوانين والأصول، ونؤكد دعمنا لحقّهما الكامل في عدم الاستجابة لاستدعاءات مخالفة للأصول القانونية، وتمسّكهما بمبدأ عدم مثول الصحافيين إلا أمام محكمة المطبوعات".