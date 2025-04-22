Apr 22, 2025 10:13 AMClock
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الصادق: أبناء بيروت حرموا لفترة طويلة من التعبير عن قرارهم وبيروت وصلت في النهاية لأن تكون مدينة حزينة ومحرومة وتوزيع المجلس البلدي بشكل حزبي أدى إلى فساد كبير وغياب المحاسبة

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