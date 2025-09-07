يشارك السيد الدكتور علي السيد قاسم في فعاليات المؤتمر المريمي العالمي في حاضرة الفاتيكان، الذي اختتم اعماله باللقاء مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر، بتكليف من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.

وسلم السيد قاسم البابا كتابًا رسميًا بإسم المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان يختصر رآي الطائفة الاسلامية الشيعية في الحوار والسلام العالمي، انطلاقًا من وثيقة الامام المؤسس القائد السيد موسى الصدر والطلب منه بإقامة الصلاة من أجل لبنان ليبقى بجناحيه الاسلامي والمسيحي سيدًا حرًا مستقلًا وطنًا نهائيًا لجميع ابنائه .

وتكللت مشاركة السيد قاسم بسلسلة حوارات فعَّالة على طاولة البحث العلمي قدم خلالها مع عدد من الكاردلة والمطارنة والاباء والاكاديميين وبإسم المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى مجموعة توصيات لرئاسة المؤتمر وهي كالتالي :

1. تعزيز الحوار بين الأديان كخيار إنساني واستراتيجي دائم، والانتقال به من مستوى المجاملة إلى مستوى الشراكة الفعلية في مواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية المعاصرة.

2. إطلاق مبادرات مشتركة بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية لتثبيت القيم الإلهيّة المشتركة (كرامة الإنسان، حماية الأسرة، الدفاع عن المظلومين).

3. تشكيل لجنة متابعة دوليّة منبثقة عن هذا المؤتمر، تعمل على صياغة برامج عملية في مجالات: التعليم، مكافحة الفقر، رعاية الأطفال والنساء، وحماية البيئة.

4. إصدار نداء عالمي يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته في إيقاف الحروب والاعتداءات، وفي مقدّمها الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان وفلسطين، وصون القوانين والمواثيق الدولية.

5. تفعيل الدور الأكاديمي والإعلامي في نشر ثقافة الحوار، والتصدّي لمحاولات تشويه صورة الأديان أو اختزالها في صراعات طائفية أو مذهبية.

6. إحياء القيم المريمية كرمز للسلام والصفاء الروحي، وتحويلها إلى ثقافة مجتمعيّة تعزّز التضامن والتلاقي بين المؤمنين من مختلف الديانات.