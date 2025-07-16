Jul 16, 2025 6:55 PMClock
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الشيخ يوسف جربوع لسكاي نيوز عربية: ليست لدينا خيارات سوى حقن دماء أبناء السويداء

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