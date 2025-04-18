Apr 18, 2025 8:45 PMClock
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الشيخ نعيم قاسم: المقاومة قدمت نموذجاً اسطورياً كل العالم يتحدث عنه والمعركة والشباب موجودون على الحافة الأمامية ومنعوا “اسرائيل” من التقدم فذهبت الى الاتفاق

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