May 5, 2025 12:44 PMClock
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الشيخ موفق طريف: يجب التوصل لاتفاق سياسي يضمن الحماية للأقلية الدرزية في سوريا

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