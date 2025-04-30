Apr 30, 2025 8:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o