وجّه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم برقية إلى قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي، قدّم فيها التعازي والمباركة باستشهاد رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء في اليمن أحمد الرهاوي وعدد من الوزراء جراء الغارات الإسرائيلية – الأميركية التي استهدفت صنعاء.

وقال قاسم في برقيته: "نبارك ونعزّي بكوكبة الشهداء رئيس الوزراء أحمد الرهاوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، والذين اغتالهم العدو الإسرائيلي – الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي."

وأضاف أنّ "العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء يُظهر إفلاس العدو المجرم ونمطه في التوحش وقتل الحياة البشرية بلا ضوابط ولا قواعد"، معتبراً أنّ عجز إسرائيل عن مواجهة القوات المسلحة في الميدان دفعها إلى "ارتكاب أفظع الجرائم بحق القادة المدنيين."

ورأى قاسم أنّ اليمن "سيبقى بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة بيرقًا مرفرفًا ومضيئًا في سماء العالم كمشعل للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة"، مؤكدًا أنّ "هذه الجريمة الإسرائيلية ستكون دافعًا إضافيًا لثبات الشعب اليمني الذي اعتاد أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدّم الشهداء."

وختم قاسم بالتشديد على أنّ العبرة ستكون "في نهاية الطريق حيث الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام المنطقة، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعبها المقاوم والمقاومة في المنطقة، وعلى رأسها اليمن الشجاع والأبي."