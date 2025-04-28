Apr 28, 2025 8:52 PMClock
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الشيخ قاسم: موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أمس جيد واضغطوا على أميركا وأفهموها أن لبنان لا يمكن أن ينهض باستمرار العدوان

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