Jul 30, 2025 7:27 PMClock
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الشيخ قاسم : الدولة عليها ان تقوم بواجبين كبيرين قبل المطالبة بتسليم السلاح وهما وقف العدوان واعادة الإعمار

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