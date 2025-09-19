Sep 19, 2025 5:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشيخ قاسم: أدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار يعالج الإشكالات ومبني على أن إسرائيل هي العدو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o