Jul 16, 2025 6:29 PMClock
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الشيخ حكمت الهجري: الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز تؤكد على ضرورة الاستمرار بالدفاع واستمرار القتال حتى تحرير السويداء

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