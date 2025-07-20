Jul 20, 2025 1:40 PMClock
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الشيخ الهجري: ندعو بكل وضوح وحزم إلى الوقف الفوري للهجوم الغاشم على محافظة السويداء

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