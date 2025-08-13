Aug 13, 2025 12:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشيباني: "مؤتمر الحسكة" لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الغالبية العظمى لسكان المنطقة هناك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o