المركزية - أحيت "رابطة قنوبين للرسالة والتراث" ودير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات، في حديقة البطاركة المحطة الثانية من أنشطة الحديقة لصيف 2025 بلقاء ثقافي وطني بعنوان "الوادي المقدس بضفتيه حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء"، أقيم في الصرح البطريركي في الديمان، تحدث فيه المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار في حضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائبين وليام طوق وأديب عبد المسيح، الوزيرين السابقين الدكتور ايلي سالم والقاضي محمد وسام المرتضى، المطارنة الياس نصار وجوزيف نفاع وغطاس هزيم، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هیکل، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، السفير أنطونيو عنداري ممثلا رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، ألامين العام للقاء الحوار الديني الاجتماعي الدكتور مصطفى الحلوة، رئيس مؤسسة الاسكان المهندس روني لحود، المحامية نورما جورج عطالله، رئيس مؤسسة شاعر الفيحاء الثقافية سابا زريق الدكتور سابا زريق، وحشد من رجال الدين وممثلي الهيئات والأندية الثقافية المهتمة.

الشدراوي: وبعد تقديم من الاعلامية رانيا زهرة للقاء، تحدث رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي، فقال: "لقد بات تقليدا سنويا أن تحيي رابطة قنوبين للرسالة والتراث، هذا اللقاء الثقافي الوطني الأبعاد في كرسي الديمان، الصرح الديني والوطني. ان هذا النشاط الثقافي متصل بتراث الوادي المقدس، هذا التراث الوطني الأبعاد نظرا لما يحتضنه من قيم وثوابت وحقائق تاريخية اجتمع اللبنانيون عليها خيار حياة مشتركة"، شاكرا "أصدقاء الرابطة وداعمي مبادراتها الثقافية والإنمائية".

الاصدارات الكتابية: ثم عرض أمين الشؤون التاريخية في رابطة قنوبين الدكتور جان نخول وأمين النشر والاعلام فيها الزميل جورج عرب، للاصدارات الكتابية التي وزعت في اللقاء، وهي:

- الجزء الثالث من "زيارات البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الراعوية خارج لبنان 2016-2019". حققه المحامي وليد غياض، صدر بدعم المحامي بول يوسف كنعان، يضيء على أبعاد وطنية لمواقف البطريرك الراعي ذات الصلة بمجريات الأوضاع الراهنة، خصوصا صيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي في لبنان، وحدة لبنان وطروحات اللامركزية والفدرالية والحياد ومخاطر النزوح السوري في لبنان.

- كتاب أوقاف البطريركية: ثلاثة مجلدات حققها الأباتي أنطوان ضو. طبعتها مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية برئاسة حفيده الدكتور سابا زريق.

- كتاب حسابات دير سيدة قنوبين في عهد البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي، حققه الأباتي أنطوان ضو، طبع بدعم جوزيف الحلبي الاهدني.

- كتاب الخوري حنا لحود جرس قنوبين. حققه جورج عرب، يتناول سيرة حياة خوري وادي قنوبين طوال 45 سنة، يضيء على حقبة البطريرك أنطون عريضة، وظروف الحرب العالمية الثانية، والواقع الرعوي الاجتماعي الاقتصادي للوادي المقدس.

- كتاب الوادي المقدس بضفتيه حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء عمل أصدرته رابطة قنوبين للرسالة والتراث مشاركة منها في أنشطة طرابلس عاصمة ثقافية للعالم العربي. وكان من المقرر تقديمه في طرابلس وقد حالت ظروف الحرب دون ذلك. يوازي الكتاب فيلم وثائقي بعنوان طرابلس والجوار. يتناول مضامين هذا العنوان لهذا العمل الثقافي المميز. وقد أنجزته رابطة قنوبين بدعم مشكور من السادة النائب وليام طوق، المهندس أنطوان أزعور، المهندس مروان الحايك، السيد أحمد هاشمية، مؤسسة شاعر الفيحاء برئاسة حفيده سابا زريق.

أما مضامين الكتاب فهي موزعة بين مقدمة تتضمن كلمات البطريرك الراعي، الرئيس نجيب ميقاتي، المطران يوسف سويف، والمفتي السابق الشيخ مالك الشعار.

وفي قسم الدراسات والأبحاث من الكتاب يرد:

الدكتورة كوليت أبي فاضل: طرابلس على أقلام الرحالة.

الدكتور ميشال أبي فاضل: مصادر الدراسة عن طرابلس الفيحاء دراسة بيبليوغرافية.

الدكتور نافذ الأحمر: علماء وكتاب وقناصل وتراجمة طرابلسيون في القرن التاسع عشر.

الدكتور مصطفى الحلوة: طرابلس العيش الواحد السمة المتأصلة في هوية المدينة.

الدكتورة أمل عيسى: البنية التنظيمية للطوائف الحرفية والمهنية في طرابلس من خلال سجلات محكمتها الشرعية ( 1112- 1214ه/ 1700-1800م).

روي عريجي: حركة الصحافة الزغرتاوية وتأثيرها على العلاقات الزغرتاوية – الطرابلسية.

الدكتور سابا زريق: العيش الواحد والدين في قريض شاعر مسيحي طرابلسي، هو شاعر الفيحاء سابا زريق.

الدكتور ايلي ضناوي: مدرسة كفتين الحقوقية الأرثوذكسية: ريادة طرابلس في نهضة وتجديد التعليم العالي خلال القرن التاسع عشر.

الأب هياف فخري: دور مدرسة مار الياس للآباء الكرمليين (الطليان) في طرابلس 1920- 2020.

الدكتورة سوسن آغا قصاب: خطوط المواصلات البرية في طرابلس في الربع الأخير من القرن 19 : الترامواي والشوسه نموذجا.

الدكتور الياس القطار: مدينة طرابلس وجبة بشري في القرن السادس عشر( 1516– 1600).

الدكتور جوزيف لبكي: طرابلس من خلال أرشيف الآباء الكبوشيين1630 - 1804

الدكتور سامر مبيض: الجالية اليونانية في طرابلس خلال القرن العشرين.

الدكتور بيار مكرزل: طرابلس على خريطة التجارة في القرن الخامس عشر.

الدكتور جان نخول: العائلات المارونية في طرابلس والميناء خلال القرن 19 وبداية القرن ال 20.

الكتور جان نخول: روابط تاريخية بين دير مار يوحنا مارون - كفرحي ومدينة طرابلس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

البروفسور محسن يمين: الرابطة الأدبية تنبعث من رماد السكوت.

فیلم طرابلس والجوار: ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "طرابلس والجوار" يتناول الجوانب التاريخية من علاقات طرابلس والجوار الشمالي في أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والضنية وعكار، نصه التاريخي للزميل جورج عرب وتصوير واخراج ميلاد طوق. والفيلم يوازي كتاب الوادي المقدس بضفتيه حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء، وكان مقررا عرضهما السنة الماضية في إطار فعاليات طرابلس عاصمة ثقافية للعالم العربي، وقد حالت الحرب الاسرائيلية على لبنان وتدهور الاوضاع دون ذلك.

المفتي الشعار: وكانت مداخلة للمفتي الشعار، بعنوان "الوحدة الوطنية وحماية لبنان"، تناول فيها "صيغة العيش المشترك في لبنان وتجربة لقاء الديانتين الاسلامية والمسيحية فيه، والحاجة الماسة الى حماية هذه التجربة وتعميمها في مواجهة صراع الحضارات الذي يشهده العالم".

وشدد على "أهمية الوحدة الوطنية وشروط تعميقها وتحصينها لحماية لبنان من كل أشكال الفتن والأطماع الخارجية"، لافتا إلى "دور المرجعيات الدينية المؤثر في هذا المجال والكفیل بتعزيز الولاء للبنان بعيدا عن كل محاور وصراعات، والتزام جميع المكونات اللبنانية بلبنان أولا وأخيرا".

وأكد المفتي الشعار ان "المسيحية والاسلام تجتمعان على الكثير من المبادئ والقيم ما يبين بوضوح أن أصولنا الدينية واحدة ودعوتنا واحدة، وهي خدمة الانسان وحفظ كرامته وتغليب منطق قوة الحق في وجه حق القوة الذي يستبيح العالم ويهدده بالحروب والموت".

واستعرض "الثوابت التي يقوم عليها لبنان والحاجة الماسة الى دعم مشروع الدولة القوية العادلة التي تحمي جميع أبنائها وتساويهم أمام القانون بالحقوق والواجبات"، ودعا الى "دعم قرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة المتعلق بحصرية السلاح بأيدي الجيش وسائر القوى الأمنية".

وأضاء المفتي الشعار على "محطات مشرقة من تاريخ العلاقات المسيحية الاسلامية في طرابلس وكل لبنان"، معتبرا البطريركية المارونية وشخص البطريرك الراعي "صمام الأمان للمحافظة على هذه الحقائق التاريخية وتعميمها حماية للبنان"، شاكرا البطريرك الراعي "لاستضافته هذا اللقاء الثقافي الوطني الأبعاد الذي نظمته مشكورة رابطة قنوبين للرسالة والتراث".

تقديرات قنوبين: بعد ذلك كان الاعلان عن منح جوزف الحلبي وزوجته سوزي وسام ملاك قنوبين، ومنح زريق وسام سيدة قنوبين في الدرجة الأولى. وقد سلمهما البطريرك الراعي شهادتي الوسامين واشاراتهما الرسمية، تقديرا لمساهمتهما في مسيرة العناية بتراث الوادي المقدس وبالدور الثقافي المسيحي في تعزيز النهضة العربية ماضيا وحاضرا.

كما قدم الراعي الميدالية البطريركية للمفتي الشعار جاء في وثيقتها: "بمحبة أخوية صادقة، وأمانة للشراكة الإنسانية المسيحية الإسلامية القائمة في لبنان وهذا الشرق، ووفاء لثمارها المتجسدة في تراث مشرقي مشترك، وتمسكا بوجه طرابلس الراسخ في صميم هذا التراث، وتقديرا لشخصه الشاهد بصوته وباختبار الحياة المعيوشة بين قنوبين والفيحاء، ومنهما الى كل لبنان، يقدم الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك إنطاكية وسائر المشرق، الى سماحة المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار الميدالية البطريركية".