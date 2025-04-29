Apr 29, 2025 9:19 AMClock
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الشركة المشغلة للكهرباء في إسبانيا: عودة التيار بنسبة تزيد عن 99% في جميع أنحاء البلاد

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