Aug 19, 2025 6:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرع يُصدر مرسوماً بتعيين ابراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o