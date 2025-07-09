Jul 9, 2025 3:11 PMClock
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الشرع يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في قصر الشعب في دمشق

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