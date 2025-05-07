May 7, 2025 8:53 PMClock
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الشرع: ورثنا بنية تحتية متهالكة عن النظام السابق وإعادة الإعمار أولوية اليوم

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